Israele, catturati a Nazareth 2 dei 6 palestinesi evasi lunedì

ansa

Due dei 6 palestinesi evasi dal carcere di Gilboa sono stati catturati dalle forze di sicurezza israeliane a Nazareth, in Galilea. Da giorni in tutta Israele è in corso una caccia all'uomo per rintracciare i sei, 5 della Jihad islamica e un ex Fatah. L'evasione era avvenuta lunedì attraverso cunicoli scavati attraverso un buco adiacente al bagno della cella.