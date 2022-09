Israele, Biden: "Posizione di Lapid coraggiosa, sono d'accordo"

Il presidente Usa Joe Biden appoggia il premier israeliano Lapid nel proposito di creare due Stati per Israele e Palestina.

"Accolgo con favore la coraggiosa posizione del premier israeliano Lapid all'Assemblea generale delle Nazioni Unite - ha scritto su Twitter -: 'Un accordo con i palestinesi, basato su due Stati per due popoli, è la cosa giusta per la sicurezza di Israele, per l'economia di Israele e per il futuro dei nostri figli'. Non potrei essere più d'accordo".