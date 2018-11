Israele, Bennett rimane nel governo: si allontana voto anticipato

Il ministro dell'Istruzione israeliano, Naftali Bennett, ha annunciato che non lascerà la coalizione di governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, nonostante i forti disaccordi, rendendo dunque meno probabile il voto anticipato. Il ministro ha detto che darà il tempo a Netanyahu per correggere il tiro su una serie di problemi. Il partito di Bennett aveva annunciato che avrebbe lasciato la coalizione se non fosse stato nominato ministro della Difesa.