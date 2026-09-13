Israele, i ministri di Netanyahu contro i registi di Naza: "Gli toglieremo la cittadinanza"
I due autori sono accusa di "tradimento" dai membri dell'esecutivo israeliano. Il docufilm ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria
Rachel Szor e Yuval Abraham © Ansa
In Israele è diventato un caso politico il docufilm Naza, di Yuval Abraham e Rachel Szor, che a Venezia ha ricevuto un Premio Speciale della Giuria. Due ministri del governo di Benjamin Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza.
Revoca della cittadinanza
Il primo ad attaccare gli autori del docufilm premiato a Venezia è stato il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, che li ha invitati a lasciare Israele, "sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza, vi accoglieranno a braccia aperte!". In un post su X, il ministro ultranazionalista ha definisce il film "antisemita" e cita le Scritture: "I tuoi distruttori e i tuoi devastatori usciranno da te". "A coloro che diffamano i nostri eroici combattenti, che rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza, io dico: voi siete una vergogna e un disonore per l'intero popolo d'Israele. Andatevene" ha scritto, Ben Gvir.
L'avversione ha raggiunto livelli più alti, dopo che il ministro della Cultura Miki Zohar ha chiesto la revoca della cittadinanza dei registi del film Naza, accusandoli di "tradimento". "L'odio viscerale che anima i produttori, disposti a infangare la propria patria pur di ottenere l'applauso degli antisemiti di tutto il mondo, è inconcepibile e rappresenta un tradimento nei confronti del Paese", afferma Zohar in una dichiarazione. "In qualità di ministro della Cultura, agirò immediatamente per revocare la cittadinanza israeliana a questi spregevoli registi per aver tradito il Paese", ha aggiunto.
La premiazione e la standing ovation
Il documentario sulla guerra a Gaza, Naza, si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. Il docufilm di Yuval Abraham e Rachel Szor ha ricevuto una standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. "Grazie alla giuria, e siamo entrambi molto grati di essere qui. Onestamente, non è facile stare qui. Penso a tutte le persone, ai politici israeliani, ai giornalisti, che stanno attaccando questo film, contestandolo senza nemmeno averlo visto. E si sta facendo di tutto per non guardare la realtà. Per noi è davvero fondamentale che gli israeliani vedano questo film", ha affermato il regista Abraham. Il film è stato inserito nel concorso principale in extremis - su richiesta degli autori - e proiettato verso la fine del programma, ma ha lasciato il segno: dopo l'anteprima, ha ricevuto una standing ovation da record, durata circa 25 minuti. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv in condizioni di estrema segretezza nell'arco di tre anni, "Naza" raccoglie le testimonianze di 24 israeliani interni all'apparato militare - tra cui ufficiali dell'intelligence e soldati - che offrono uno sguardo sulla guerra a Gaza e su quella che descrivono come l'uccisione sistematica di civili palestinesi.