Israele, i ministri di Netanyahu contro i registi di Naza: "Gli toglieremo la cittadinanza"

Il documentario sulla guerra a Gaza, Naza, si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria. Il docufilm di Yuval Abraham e Rachel Szor ha ricevuto una standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. "Grazie alla giuria, e siamo entrambi molto grati di essere qui. Onestamente, non è facile stare qui. Penso a tutte le persone, ai politici israeliani, ai giornalisti, che stanno attaccando questo film, contestandolo senza nemmeno averlo visto. E si sta facendo di tutto per non guardare la realtà. Per noi è davvero fondamentale che gli israeliani vedano questo film", ha affermato il regista Abraham. Il film è stato inserito nel concorso principale in extremis - su richiesta degli autori - e proiettato verso la fine del programma, ma ha lasciato il segno: dopo l'anteprima, ha ricevuto una standing ovation da record, durata circa 25 minuti. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv in condizioni di estrema segretezza nell'arco di tre anni, "Naza" raccoglie le testimonianze di 24 israeliani interni all'apparato militare - tra cui ufficiali dell'intelligence e soldati - che offrono uno sguardo sulla guerra a Gaza e su quella che descrivono come l'uccisione sistematica di civili palestinesi.

