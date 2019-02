Israele,avvocato generale incrimina premier Netanyahu per corruzione

L'avvocato generale dello Stato di Israele, Avichai Mandelblit, ha stabilito di incriminare il premier Benyamin Netanyahu per corruzione e frode in tre inchieste che lo coinvolgono. Lo hanno anticipato i media locali. In un ultimo tentativo il Likud, il partito del premier, aveva chiesto alla Corte suprema di far rimandare la decisione di Mandelblit a dopo le elezioni del 9 aprile.