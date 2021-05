Israele, anche 10 bambini fra le vittime dell'incidente sul Monte Meron

Ansa

Ci sono almeno 10 bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni fra le 45 persone rimaste uccise nella calca sul monte Meron, nel nord di Israele, durante il raduno di ebrei ultra-ortodossi per le celebrazioni della festività ebraica del Lag ba-Omer. Fra le persone rimaste uccise ci sono anche quattro cittadini Usa, un canadese e un argentino. La vittima più giovane aveva 9 anni. Restano in ospedale 16 persone, di cui tre in condizioni gravi.