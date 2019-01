Israele all'Iran: "Raid in Siria sono un avvertimento per voi"

L'aviazione israeliana ha condotto un esteso attacco contro obiettivi militari iraniani in Siria. Lo ha riferito il portavoce militare precisando che esso è avvenuto in risposta al lancio di domenica di un razzo terra-terra iraniano verso una località sciistica israeliana sul Monte Hermon (alture del Golan). Le forze armate israeliane, ha avvertito il portavoce, "restano determinate ad agire per impedire il rafforzamento iraniano in Siria".