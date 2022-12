Isole Fiji, elezioni senza vincitori: nessuno ha maggioranza seggi

Alle isole Fiji le elezioni generali si sono concluse senza un vincitore.

Né il primo ministro in carica Frank Bainimarama, né il suo rivale politico Sitiveni Rabuka, sono riusciti ad ottenere la maggioranza dei seggi in Parlamento: entrambi hanno ottenuto 26 seggi nel Parlamento (55 seggi in totale) secondo un conteggio dell'ufficio elettorale delle Fiji pubblicato online.