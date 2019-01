Islanda, indossa 8 pantaloni e 10 magliette per non pagare il bagaglio: arrestato

Si è presentato al gate indossando 8 paia di pantaloni e 10 magliette per non pagare la tassa aggiuntiva per imbarcare il bagaglio sull'aereo. Per questo motivo, Ryan Carney Williams non solo è stato respinto all'aeroporto di Keflavik, in Islanda, ma è stato addirittura arrestato. L'uomo ha poi pubblicato due video sul suo profilo Twitter, accusando la British Airways di razzismo.