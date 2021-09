Islanda, il nuovo Parlamento è composto in maggioranza da donne

Ansa

Stando ai risultati definitivi delle elezioni legislative, in Islanda il nuovo Parlamento sarà composto in maggioranza da donne. Sui 63 seggi dell'assemblea nazionale, 33 saranno occupati da rappresentanti femminili, che corrispondono al 52,3% del totale. E' la prima volta che succede in Europa: fino ad ora, infatti, il primato in questo ambito è spettato alla Svezia, con il 47% di donne parlamentari.