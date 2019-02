Isis, Nyt: "Voce inglese dello Stato islamico è di un canadese"

E' di un cittadino canadese di 35 anni la "voce" inglese dell'Isis. Lo rivela il New York Times, spiegando che l'uomo si chiama Mohammed Khalifa ed è stato catturato in Siria il mese scorso. Il quotidiano ha intervistato Khalifa, emigrato dall'Arabia Saudita a Toronto con la sua famiglia da bambino, in un carcere nel nord della Siria. "Non mi pento - ha detto -. Me lo hanno chiesto anche durante gli interrogatori e ho risposto la stessa cosa".