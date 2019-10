Isis, gli Usa: tutti i Paesi riprendano i propri foreign fighter

"E' importante che ciascun Paese assuma le proprie responsabilità per i foreign fighter catturati, e riprenda i propri cittadini, come abbiamo già chiesto, perché la situazione in Siria è altamente instabile". Lo ha affermato l'ambasciatore degli Usa Kay Bailey Hutchinson in una conferenza stampa, in vista della riunione dei ministri della Difesa della Nato di giovedì.