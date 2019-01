Isis, 007 Usa: ancora migliaia di combattenti in Iraq e Siria

Lo Stato islamico ha ancora "migliaia di combattenti" in Iraq e Siria, sempre capaci di costituire una "forte minaccia" in Medioriente e oltre. Lo ha affermato il direttore dell'Intelligence nazionale Usa, Dan Coats, in un rapporto presentato al Congresso. L'Isis conserva "otto filiali, oltre 10 reti e migliaia di sostenitori dispersi in tutto il mondo, nonostante una significativa perdita di leadership e di territorio", ha aggiunto.