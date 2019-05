Irlanda: separate alla nascita, madre e figlia si ritrovano dopo 81 anni

Cresciuta in un orfanotrofio a Dublino , ha cercato la sua madre naturale per tutta la vita. Eileen Macken , 81 anni, l'ha ritrovata solo ora e l'ha incontrata nel giorno del suo 104esimo compleanno. Eileen ed Elizabeth si sono incontrate in Scozia , dove vive l'anziana madre, e dove la figlia ha scoperto di avere anche due fratellastri, uno dei quali le ha aperto la porta della casa in cui vive con Elizabeth.

Eileen ha rintracciato la mamma, nata in Irlanda durante la prima guerra mondiale, nel 1915, grazie a uno studioso degli alberi genealogici, che è riuscito a riunire le due donne. "Quando ho scoperto che mia madre era ancora viva - ha confidato ai cronisti Eileen - nulla mi avrebbe potuto impedire di andare a riabbracciarla". E così è stato. Le due donne sono rimaste insieme per tre giorni nella casa scozzese.



L'incontro - "Al momento del mio arrivo, la mamma stava leggendo il giornale - ha detto Eillen -. Quando mi ha visto, io le ho detto che venivo dall'Irlanda e lei ha subito replicato 'Io sono nata in Irlanda'. Era supereccitata all'idea di avermi ritrovato e non voleva lasciare la mia mano".



L'orfanotrofio - La casa d'accoglienza protestante in cui la signora Macken è cresciuta è una delle tante che sono finite nell'occhio del ciclone ad opera di un'apposita commissione del governo irlandese. Case di quel tipo erano di solito istituti in cui le donne che rimanevano incinte fuori dal matrimonio partorivano i loro bambini, che poi venivano dati in adozione.