Assoluzione dopo stupro minorenne, la "protesta dei tanga" dilaga su Twitter Twitter 1 di 10 Twitter 2 di 10 Twitter 3 di 10 Twitter 4 di 10 Twitter 5 di 10 Twitter 6 di 10 Twitter 7 di 10 Twitter 8 di 10 Twitter 9 di 10 Twitter 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per convincere la giuria a scagionarlo dall'accusa, Elizabeth O'Connell, avvocato del presunto aggressore, ha mostrato in aula gli slip che la vittima portava al momento dei fatti affermando: "Guardate il modo in cui era vestita, indossava un perizoma con la parte anteriore in pizzo".



Con questa frase, l'avvocato ha lasciato intendere che la ragazza si fosse messa "nelle condizioni" per essere molestata a causa della biancheria intima troppo sexy. Gli utenti del web non hanno apprezzato il gesto e sono immediatamenti insorte, dando il via a una protesta che sta coinvolgendo migliaia di donne irlandesi. Al motto di #ThisIsNotConsent e tramite il gruppo Facebook chiamato Donne d'Irlanda hanno iniziato a pubblicare centinaia di foto della propria biancheria, allo scopo di dimostrare che portare un perizoma di pizzo non è così scandaloso come affermato in tribunale.