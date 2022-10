Irlanda, esplosione in una stazione di servizio: i morti salgono a nove

Si aggrava il bilancio delle vittime dell'esplosione in una stazione di servizio nella contea di Donegal, in Irlanda.

I morti salgono a nove, mentre i feriti, portati in ospedale, sono otto. La deflagrazione è avvenuta venerdì, ha completamente distrutto la stazione di servizio e ha interessato anche parte di un condominio provocando un crollo. La polizia ha riferito che potrebbero esserci ulteriori vittime e che è stata aperta un'inchiesta per capire le cause dell'esplosione.