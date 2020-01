Iraq, Usa dispiegano altri 750 militari dopo attacco ambasciata

Il presidente Usa Donald Trump ha ordinato il dispiegamento di 750 soldati statunitensi in Medio Oriente, con altri 3mila in più in preparazione per un possibile dispiegamento nei prossimi giorni. Il movimento delle truppe arriva dopo l'attacco di martedì all'ambasciata americana in Iraq da parte di decine di miliziani appoggiati dall'Iran. I Marines statunitensi sono stati immediatamente inviati dal Kuwait per rinforzare il complesso.