Iraq, razzo colpisce base Usa a nord di Baghdad: non ci sono vittime

Un attacco missilistico ha colpito una base aere a nord di Baghdad, dove si trovavano militari americani. E' quanto riferisce un comunicato dell'esercito iracheno, precisando che la località colpita è Camp al Taji, in un distretto non lontano dalla capitale, dove sono di stanza militari della Coalizione internazionale anti-Isis guidata dagli Usa. Non risultano vittime.