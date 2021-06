Iraq, razzi contro una una base che ospita soldati Usa

Ansa

Razzi sono stati sparati contro una base che ospita soldati americani in Iraq. L'attacco, avvenuto contro la base aerea di Ain el Assad nel deserto occidentale, arriva a due giorni dall'elezione in Iran dell'ultraconservatore Ebrahim Raisi. Una vittoria accolta con soddisfazione da i gruppi radicali pro-iraniani che si battono per espellere dall'Iraq i 2.500 soldati americani della coalizione anti-jihadista.