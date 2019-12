Iraq, razzi contro base che ospita i militari Usa a Kirkuk

Razzi sono stati sparati contro la base militare irachena K1, che ospita truppe americane a Kirkuk. Lo affermano le forze armate irachene, citate da Al Arabiya. Fonti della sicurezza dicono che nell'attacco sono rimasti feriti un contractor americano e un militare iracheno, ma non c'è stata ancora conferma ufficiale. Una base per lanciare razzi Katyusha è stata trovata in un veicolo abbandonato vicino all'edificio.