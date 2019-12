Iraq, Pompeo: "Non lasceremo che l'Iran metta a rischio gli Usa"

"Non staremo a guardare il fatto che l'Iran assuma azioni in grado di mettere uomini e donne americane in pericolo". Lo ha affermato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, volato a Mar-a-Lago per aggiornare il presidente Donald Trump sulle "minacce contro le forze Usa in corso da settimane e settimane". Gli Stati Uniti, ha sottolineato, hanno intrapreso una "azione decisa" contro milizie sciite irachene filo-Teheran intorno all'Iraq.