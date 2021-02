Iraq, nunzio apostolico positivo al Covid: doveva accompagnare il Papa

Ansa

Il nunzio apostolico in Iraq, mons. Mitja Leskovar, è stato trovato positivo al Covid-19. Lo confermano fonti della Nunziatura di Baghdad. Il prelato, di origine slovena, avrebbe dovuto accompagnare Papa Francesco nell'imminente visita nel Paese mediorientale, in programma dal 5 all'8 marzo. Il monsignore si trova ora in quarantena, mentre il personale della nunziatura è stato sottoposto a tampone ed è in isolamento.