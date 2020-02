Iraq, nella notte razzi contro l'ambasciata americana a Baghdad

Diversi razzi sono caduti a Baghdad vicino all'ambasciata americana, situata nella zona verde ad alta sicurezza della città irachena. Le esplosioni sono avvenute intorno all'1:30 ora italiana e hanno fatto scattare le sirene d'allarme dell'ambasciata. Al momento non sono stati segnalati particolari danni materiali o vittime. Si tratta del diciannovesimo attacco agli americani in Iraq in quasi quattro mesi.