Iraq, Iran: attacco a premier è rivolta guidata da stranieri

ansa

Il tentativo di assassinare il primo ministro iracheno Mustafa Al Kadhemi rappresenta una nuova insurrezione, le cui tracce dovrebbero essere cercate nei think tank di alcuni Paesi stranieri. Così su Twitter il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano, Ali Shamkhani, sottolineando che "questi Paesi non hanno portato nulla in Iraq se non insicurezza e discordia attraverso la creazione e il sostegno a gruppi terroristici".