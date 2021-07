Iraq, incendio in ospedale a Nassiriya: almeno 35 morti in reparto Covid

ansa

Sono almeno i 35 morti in un incendio scoppiato in un reparto Covid dell'ospedale Al Hussein di Nassiriya, in Iraq. "Le vittime sono morte carbonizzate e le ricerche proseguono", ha dichiarato un funzionario, precisando che nel reparto c'erano 60 letti. Secondo fonti locali, 16 pazienti sono stati evacuati.