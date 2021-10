Iraq, elezioni: aperti seggi per legislative anticipate

-afp

I seggi elettorali hanno aperto in Iraq per le elezioni legislative anticipate, organizzate dal governo per placare il movimento di protesta popolare nato nel 2019 dal malcontento per la corruzione e per il malfunzionamento dei servizi pubblici. Gli osservatori si aspettano un'astensione molto forte da parte dei 25 milioni di elettori durante questo voto, dove il partito sciita Moqtada al-Sadr risulta il favorito.