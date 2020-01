Iraq e Libia, Di Maio riferirà in Senato il 15 gennaio

Il 15 gennaio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferirà in Senato sull'attuale situazione internazionale, in particolare sulle crisi in Iran, Iraq e Libia. L'informativa del titolare della Farnesina è prevista per le 11:30, come ha deciso la conferenza dei capigruppo. L'annuncio è stato dato in aula dalla presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati.