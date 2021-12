Iraq, due razzi lanciati verso zona ambasciate a Baghdad

ansa

Due razzi Katyusha hanno preso di mira la zona verde di Baghdad, che ospita anche l'ambasciata americana nella capitale irachena. Lo rendono noto le forze di sicurezza locali in un comunicato. "Il primo è stato abbattuto in aria dalle batterie di difesa C-Ram, il secondo è caduto in un parcheggio danneggiando due veicoli", si legge nella nota.