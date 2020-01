Iraq, capo del Pentagono: "Nessun piano di ritiro degli Usa"

Il capo del Pentagono Mark Esper ha assicurato che gli Usa non pianificano di ritirarsi dall'Iraq. "Non c'è stata assolutamente alcuna decisione di lasciare il Paese", ha dichiarato, rispondendo ai cronisti in merito ad una lettera che parlava di ritiro. La missiva, in realtà, era solo una bozza non firmata e mal formulata che mirava a sottolineare l'aumentato livello del movimento di truppe, ma che non doveva essere inviata.