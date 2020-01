Iraq, Borrell: "Stop alle violenze, serve massima moderazione"

"L'attuale ciclo di violenza in Iraq deve essere fermato prima che sfugga al controllo. L'Ue invita tutti gli attori coinvolti e quei partner che possono avere un'influenza ad esercitare la massima moderazione e mostrare responsabilità in questo momento cruciale". Così in una nota l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell sugli ultimi sviluppi in Iraq. "Un'altra crisi rischia di compromettere anni di sforzi per stabilizzare l'Iraq", aggiunge Borrell.