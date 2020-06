Iraq, 13 arresti per attacchi missilistici contro siti americani

Dopo 8 mesi di attacchi, nella notte 13 combattenti di una fazione filo-iraniana sono stati arrestati dall'antiterrorismo iracheno per il lancio di missili contro siti Usa. Gli arresti sono stati eseguiti in un quartiere a sud di Baghdad, dove sono state sequestrate diverse rampe di lancio missili. I 13 arrestati apparterrebbero alle brigate Hezbollah, che Washington accusa regolarmente di essere dietro gli attacchi missilistici in Iraq.