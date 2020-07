Iran, volo di linea intercettato da un caccia Usa: rabbia di Teheran

Gli Stati Uniti sono "responsabili per ogni possibile incidente all'aereo iraniano nel suo volo di ritorno a Teheran". E' quanto afferma il ministero degli Esteri iraniano, in riferimento alla minaccia causata da un caccia americano che ha intercettato un volo della Mahan Air nello spazio aereo siriano. Secondo la ricostruzione di Teheran, l'azione ha costretto il velivolo di linea a cambiare rapidamente quota per evitare la collisione.