Iran: "Usa non in grado di valutare nostri sforzi anti-terrorismo"

Gli Stati Uniti non sono in grado di valutare gli sforzi di un altro Paese nella lotta al terrorismo a causa della loro storia di finanziamenti ai movimenti fuorilegge. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, rispondendo alle dichiarazioni americane secondo cui Iran, Corea del Nord, Siria, Venezuela e Cuba "non hanno collaborato pienamente con Washington nella lotta al terrorismo nel 2019".