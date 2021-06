Iran, Ue: "Speriamo elezione Raisi non colpisca negoziato nucleare"

-afp

L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, mostra preoccupazione per l'elezione del nuovo presidente in Iran, Ebrahim Raisi. "Spero che non colpisca i negoziati sull'accordo sul nucleare in corso a Vienna - ha detto -, questa è la questione più importante". "Le trattative al tavolo sono difficili ma proseguono - ha proseguito - e ci aspettiamo che il cambio di leadership non colpisca le possibilità di raggiungere un accordo".