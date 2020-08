Iran, Trump: probabilmente non sarò a vertice Onu voluto da Putin

Il presidente Usa Donald Trump ha detto che "probabilmente" non andrà al vertice, fortemente voluto da Putin, dei 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu con Germania e Iran per discutere il dossier iraniano, dopo la bocciatura della risoluzione americana. Alla domanda di un cronista alla conferenza stampa tenuta presso il golf club di Bedminster, Trump ha detto: "Probabilmente non ci andrò. Preferisco aspettare fino a dopo le elezioni".