Iran, Trump approva rafforzamento delle truppe Usa in Medio Oriente

Donald Trump ha approvato il rafforzamento delle truppe americane in Medio Oriente, in risposta alle tensioni con l'Iran. E' quanto riferiscono alcuni media Usa, spiegando che gli Stati Uniti invieranno nel Golfo Persico in particolare batterie di missili Patriot e aerei da ricognizione. L'obiettivo è di utilizzare tali armi come deterrenti contro quella che il Pentagono giudica una crescente minaccia iraniana verso le forze Usa nella regione.