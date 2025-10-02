Logo Tgcom24
Iran, terremoto di magnitudo 5.3: avvertito a Teheran

02 Ott 2025 - 23:57
In Iran un terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito le città di Isfahan, Teheran e Qom. Lo rende noto l'agenzia di stampa Mehr, spiegando che l'epicentro si è verificato a Zavareh e il sisma è avvenuto a 10 chilometri di profondità dalla superficie terrestre. 

