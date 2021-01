Iran, Teheran: "Con Biden avremo una politica di reciprocità"

Afp

"L'Iran non cerca né tensioni né conflitti con gli Stati Uniti" e con la prossima amministrazione di Joe Biden applicherà una politica di reciprocità basata sulle "azioni" concrete. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, in audizione alla commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del Parlamento di Teheran.