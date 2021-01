Iran, Teheran: arricchimento uranio non è morte accordo su nucleare

L'Iran ha prodotto il 20% di uranio arricchito in 12 ore. Lo ha annunciato il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana di Teheran, Behrouz Kamalvandi il quale ha aggiunto: "Possiamo facilmente ottenere tassi di arricchimento piu' elevati". "Ma questo non significa che l'accordo sul nucleare è morto", ha poi fatto sapere vice ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi.