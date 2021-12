Iran, sparati missili balistici: "esercitazione contro Israele"

Afp

L'Iran ha sparato 16 missili balistici, a conclusione di 5 giorni di manovre militari condotte "come avvertimento" verso Israele. "Queste esercitazioni sono state concepite per rispondere alle minacce proferite in questi ultimi giorni dal regime sionista", ha detto il generale Mohammad Bagheri, capo di stato maggiore delle forze armate della Repubblica islamica. L'uso di missili balistici durante l'esercitazione è stato condannato dalla Gran Bretagna.