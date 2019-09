Iran,si dà fuoco per protestare contro stadi vietati a donne: morta

E' morta la 29enne iraniana che si era data fuoco davanti a un tribunale di Teheran per protestare contro il divieto per le donne di entrare negli stadi. Aveva riportato ustioni sul 90% del corpo. La giovane, di cui non è stata resa nota ufficialmente l'identità, era entrata travestita da uomo in uno stadio per assistere alla partita della sua squadra, l'Estghlal.