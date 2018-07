Iran sfida sanzioni Usa, greggio sarà quotato in Borsa

Il vicepresidente iraniano, Eshaq Jahangiri, ha affermato che per far fronte alle sanzioni americane, il greggio sarà quotato in Borsa e il settore privato potrà acquistarlo ed esportarlo. Jahangiri ha detto che l'Iran farà qualsiasi sforzo per annullare le politiche Usa sulla vendita di petrolio e venderà il greggio quando necessario, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Irna.