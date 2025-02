Iran, scoppiano le proteste all'Università di Teheran: numerosi arresti

Violente proteste sono scoppiate all'università di Teheran, in Iran, dopo la morte di Amir Mohammad Khaleghi Darmin, giovane studente aggredito e ucciso con un'arma da taglio da alcuni ladri in un quartiere vicino ai dormitori dell'ateneo. Gli studenti hanno tenuto un sit-in di protesta per chiedere maggiore sicurezza e, secondo quanto riporta Iran International, sarebbero stati scanditi alcuni slogan contro la Guida suprema Ali Khamenei e il governo. Ci sono stati alcuni arresti, almeno quattro, e scontri con la polizia. Nel corso della protesta una studentessa è stata picchiata dagli agenti in borghese e a un'altra è stato rotto il naso.