Iran, Rohani: "Non negozieremo con gli Usa sotto pressione"

"Teheran non negozierà con gli Stati Uniti sotto pressione, Washington deve prima revocare le sanzioni e ripristinare l'impegno verso il Piano d'azione congiunto globale". Lo ha annunciato il presidente iraniano, Hassan Rohani, aggiungendo che "se gli Usa tornano all'accordo sul nucleare e revocano le sanzioni, possono negoziare all'interno del gruppo Cinque più Uno. Fino a quando questo non accadrà, non ci saranno opportunità di negoziazione".