Iran, Rohani: "Non ho dubbi che Biden toglierà le sanzioni"

"Non ho alcun dubbio che la perseveranza del popolo iraniano costringerà la nuova amministrazione americana a cedere e a riprendere i suoi impegni nell'ambito dell'accordo sul nucleare del 2015". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, ribadendo le aspettative del suo governo sulle future scelte del presidente eletto Usa Joe Biden. "Il governo - ha aggiunto - deve fare tutto ciò che è in suo potere per spezzare le sanzioni".