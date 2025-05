Iran rinuncia a riserve uranio in cambio revoca sanzioni Usa

L'Iran sarebbe disposto a rinunciare alle proprie riserve di uranio arricchito in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi: lo ha affermato uno dei consiglieri politici della Guida Suprema iraniana, Ali Shamkhani, le cui dichiarazioni sono state riportate dalla rete televisiva Nbc. Inoltre, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari, arricchire l'uranio ai livelli necessari per un uso civile e consentire le ispezioni necessarie per controllare il rispetto dei relativi limiti. Domenica scorsa si è svolta la quarta sessione di colloqui fra Iran e Stati uniti sulla questione nucleare, senza che al momento si sia verificata alcuna svolta fra le parti malgrado l'ottimismo della Casa Bianca.