Iran, rilasciati blogger australiani arrestati tre mesi fa

Il ministero dell'Estero australiano ha annunciato il rilascio della coppia di blogger australiani arrestati quasi tre mesi fa in Iran per aver alzato in volo un drone senza permesso. Il ministro Marise Payne ha detto che Jolie King e Mark Firkin sono stati scagionati da tutte le accuse e che ora sono sulla strada di casa in "buona salute e in un buon stato mentale".