Iran, Raisi: "Non ci piegheremo al bullismo di nessun Paese"

"L'Iran è un Paese indipendente e non si piegherà e reagirà con forza al bullismo degli altri Paesi". Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi, aggiungendo che "le relazioni estere dell'Iran si basano sulla tolleranza e sul rispetto reciproco e nessun sistema di ricerca del dominio dovrebbe oscurare tale relazioni. I paesi occidentali e gli europei non dovrebbero usare i diritti umani come strumento politico per colpire altri Paesi".