Iran, proteste contro avvelenamenti: la polizia usa i lacrimogeni

In Iran la polizia ha lanciato gas lacrimogeni contro un corteo di persone che stava manifestando.

Le persone scese in piazza protestavano contro gli avvelenamento degli studenti a Shahinshahr, nel centro del Paese. In alcuni video si vedono manifestanti davanti a una scuola che urlano slogan come "Non vogliamo un governo che uccide i bambini" e che poi vengono attaccati dalle forze dell'ordine nel tentativo di disperderli.