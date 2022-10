Iran, proteste in tutto il Paese per commemorare Mahsa Amini

In Iran si sono tenute diverse dimostrazioni in molte città per commemorare Mahsa Amini, nel 40esimo giorno dalla morte della 22enne, tradizionalmente celebrato come giornata conclusiva del periodo di lutto.

Nella capitale Teheran ma anche a Karaj, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz, Ahvaz, Mashhad e Isfahan ci sono state proteste di vario tipo per ricordare la giovane, uccisa il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non portava il velo in modo corretto. A Saghez le forze di sicurezza iraniane hanno aperto il fuoco e lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti.